Geht es endlich los, PetIQ?

PetIQ weist zum 07.12.2018 einen Kurs von 31,45 USD an der BörseNASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Gesundheitspflege-Vertreiber" geführt.

Wie PetIQ derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: PetIQ ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Retail - Discretionary) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,71 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 72,48 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der PetIQ als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 41,4 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 31,64 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 31,45 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt PetIQ mit einer Rendite von 45,86 Prozent mehr als 23 Prozent darüber. Die "Retail - Discretionary"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,72 Prozent. Auch hier liegt PetIQ mit 27,14 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.