Lingoda und Cambridge Assessment English erfinden gemeinsam Englischtests neu (FOTO)

Berlin (ots) - - Kandidaten können jetzt den Linguaskill from Cambridge Test online mit Lingoda ablegen- Die Ergebnisse stehen innerhalb von drei Werktagen zur Verfügung und werden weltweit von einer stetig steigenden Anzahl von Einrichtungen anerkannt- Durch innovative KI-Technologie wird das Testverfahren schneller und präziserLingoda (https://www.lingoda.com/de/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_c ampaign=[de-de[brand]]_cambridge-2020-06[dpa]) , die Online-Sprachschule in Sachen Kundenvertrauen, und Cambridge Assessment English, die maßgebliche Instanz für Englischqualifikationen, bieten gemeinsam einen einfachen und flexiblen Zugang zu Sprachtests an. Schüler können den Linguaskill from Cambridge Test jetzt online mit Lingoda ablegen und erhalten innerhalb von drei Werktagen ihre Ergebnisse, die von zahlreichen Arbeitgebern, Bildungseinrichtungen und Regierungsstellen weltweit anerkannt werden.Der Linguaskill Test, für den Lingoda jetzt ein weltweiter Anbieter ist, verwendet modernste künstliche Intelligenz, um Schülern schnellere und präzisere Sprachtests anbieten zu können. Durch eine Fernaufsicht bei den Tests wird außerdem die Sicherheit der Tests gewährleistet. Der Test ist für Englisch und Business Englisch verfügbar und deckt die Bereiche Sprechen, Hörverstehen, Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck ab, wobei die Kandidaten jeden Bereich einzeln testen können. Die Ergebnisse verwenden den international anerkannten GER-Standard, um Qualifikationen für Bewerbungen, Studienprogramme und persönlichen Fortschritt nachzuweisen oder können als Zusatz für das Online-Karriereprofil genutzt werden."Wir freuen uns, mit einer so renommierten Einrichtung wie Cambridge Assessment English zusammenzuarbeiten", sagt Michael Shangkuan, Geschäftsführer bei Lingoda. "Flexibilität ist ein zentraler Aspekt der Sprachlernerfahrung mit Lingoda und während dieser schweren Zeit haben wir gesehen, wie wichtig dies ist. Gemeinsam mit Cambridge möchten wir Schülern eine seriöse, sichere und gleichzeitig flexible Möglichkeit anbieten, um ihr Englischniveau zu überprüfen. Ohne Einschränkungen durch festgelegte Testtermine können sie den Test von überall aus ablegen."Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit der Lingoda Strategie, eine einzigartige Online-Lernerfahrung für Sprachschüler zu schaffen. Mit über 450.000 Online-Stunden pro Jahr, die live und rund um die Uhr verfügbar sind und von über 1000 qualifizierten muttersprachlichen Lehrkräften betreut werden, wird das Sprachenlernen mit Lingoda einfach, bequem und zugänglich für alle."Indem wir den Linguaskill Test in Kombination mit einer Fernaufsicht bei den Tests anbieten, eröffnet Lingoda Englischlernenden weltweit die Möglichkeit, ihre Englischkenntnisse bequem und flexibel von zu Hause aus unter Beweis zu stellen. Während der letzten Monate haben wir die zunehmende Bedeutung dieser Flexibilität erkannt und freuen uns sehr, dass durch unser technisches Know-how und unsere innovativen Produkte das Englischlernen und -prüfen gemeinsam mit Lingoda leichter verfügbar ist.", sagt Monika Nagelhofer, Marketing-Managerin für Deutschland, Österreich & Schweiz bei Cambridge Assessment English.Der Test ist direkt auf der Seite Linguaskill from Cambridge (https://bit.ly/31WMk0j) auf der Lingoda Webseite verfügbar und kostet 69 EUR für das Testen einer Fertigkeit und 149 EUR für alle vier Fertigkeiten.