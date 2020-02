Linglong besteht die Prüfung für potenzielle Lieferanten von MAN

Si Racha, Thailand (ots/PRNewswire) - Linglong Tire konnte 2020 auf einenerfolgreichen Start blicken. Vom 7. bis 9. Januar führte das Prüfteam fürpotenzielle Lieferanten von MAN Truck & Bus eine dreitägige Vor-Ort-Prüfung beiLinglong International Tire (Thailand) Co., Ltd. durch (nachstehend LLIT).Schließlich bestand das TBR-Werk von LLIT erfolgreich die Prüfung fürpotenzielle Lieferanten von MAN und wurde in das Lieferantensystem desUnternehmens aufgenommen. Dies belegt LLITs Qualifikation und Kompetenz, umOE-Dienste für internationale erstklassige Nutzfahrzeughersteller zu erbringen.MAN Truck & Bus, mit Hauptsitz in München, Deutschland, ist ein führendereuropäischer Nutzfahrzeughersteller und Anbieter von Transportlösungen. DasProduktportfolio des Unternehmens umschließt Lieferwagen, Lastwagen, Busse,Diesel- und Gasmotoren sowie Dienstleistungen im Bereich Personen- undFrachtverkehr.Die bestandene Prüfung für potenzielle Lieferanten von MAN zeigt, dass LLIT überdie nötigen Fähigkeiten in den Bereichen Technologie, Fertigung und Managementverfügt, um OE-Dienste für MAN zu erbringen, welche die Beschaffungsstandardsund technischen Anforderungen von MAN erfüllen. LLIT hat nach mehreren Jahrender schnellen Entwicklung das fortschrittliche Technik-, Qualitäts- undManagementniveau von Weltklasse erreicht.Zusätzlich wird eine Grundlage für eine beschleunigteMarkeninternationalisierung von Linglong und den Aufbau einer hochwertigen Markegeschaffen. Die gewonnene Dynamik wird dem Unternehmen helfen, zu einembekannten Reifenhersteller zu werden, der sich durch erstklassige Technik undhervorragendes Management auszeichnet. Linglong, das sich auf Wachstumskursbefindet, wird weiterhin seine Stärken ausbauen, um sein Ziel zu erreichen, zumOE-Dienstleister für weitere erstklassige Autohersteller zu werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1090617/Linglong_Tire.jpgPressekontakt:Shihui Wang+86-18705356608Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134176/4522702OTS: Linglong TireOriginal-Content von: Linglong Tire, übermittelt durch news aktuell