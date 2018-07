"Lineless Light" presented by OTTO: Die neue Kollektion 2018/19 von Stardesigner GUIDO MARIA KRETSCHMER (FOTO)

Berlin (ots) -Guido Maria Kretschmer und OTTO präsentieren erneut ihrePartnerschaft im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin undzeigen aktuelle Sommerlooks sowie die Trends der kommendenHerbst/Winter Saison im Berliner E-WerkMit seiner neuen Kollektion "Lineless Light" presented by OTTOeröffnete Guido Maria Kretschmer die Mercedes-Benz Fashion WeekBerlin. Bei der gelungenen Inszenierung im Berliner E-Werkpräsentierte der Star-Designer seine neuen Entwürfe für die aktuelleSommer- sowie die kommende Herbst/Winter-Saison. Dabei verwies GuidoMaria Kretschmer insbesondere auf die erfolgreiche Zusammenarbeitmit dem Onlinehändler OTTO.Bereits seit Mai 2016 kreiert der Erfolgsdesinger regelmäßigausgewählte Produkte für das Einrichtungssegment von OTTO. Im März2017 wurden die Entwürfe für die Home & Living-Kollektion auf denModebereich erweitert. Seither ist die Designsprache mit demglamourösen Esprit für alle Fashionistas 24/7 auf otto.de verfügbar.In diesem Jahr konnten die stilvollen Ergebnisse der Kooperationauf der Berliner Modewoche im E-Werk erlebt werden. Die Sommerlookssowie die Entwürfe für die kommende Herbst/Winter-Saison sind vonvier Farb- und Kollektionswelten inspiriert und unter demvielsagenden Titel "Lineless Light" zusammengefasst. Das Spiel desrenommierten Designers mit Stoffen, Farben und Schnitten wirkt nahezu grenzenlos und erschafft so starke Looks mit galanter Attitüde.Ein modernes schwarz-weiß Thema mit großen floralen Prints inumspielenden Silhouetten kreieren einen modernen und femininen Look.Perlen und Samtschleifchen zeigen den Rückgriff auf klassischeStilwelten und bilden so einen lebhaften Kontrast. Opakes Blaudefiniert die daily Looks, die Jacken, Mäntel und Kuschelpullis alsStatement-Pieces einsetzen. Das festlich-elegante Bordeaux mitSamtausbrennern und perfekt sitzenden Hosenanzügen, greiftstimmungsvolle Themen auf. Abschließend stimmen Töne aus der Naturmit Facetten von Licht, Erde und Wasser auf den Herbst ein.Stilvolle Zwischentöne verdeutlichen auch die Kombination vonsommerlichen Styles, wie etwa ein transparentes Maxikleid, mit Strickund winterlichen Pieces. Kollektionsübergreifende Elemente, wie z.B.ein Eisvogel, der sich als Print, Farbanklang oder Applikationwiederfindet, verbinden die Farb- und Themenwelten miteinander. AuchHerrenmode in modern umgesetztem Glencheck oder Samtsakkos findetsich in den vier großen Themenwelten, die Guido Maria Kretschmer undOTTO effektvoll in Szene setzen.Die Kollektionsstücke werden sukzessive auf www.otto.de erhältlichsein.Pressekontakt:OTTO:Nicola Schleicher-Gierden,+49 (0) 40 64 61 2830,nicola.schleicher-gierden@otto.deREICHERT+ COMMUNICATIONS GmbH:David Reichert,+49 (0) 30 23 63 83 84,d.reichert@reichertplus.comOriginal-Content von: OTTO (GmbH & Co KG), übermittelt durch news aktuell