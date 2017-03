Lindt & Sprüngli kann in einem schwierigen Umfeld überzeugen!

Lieber Leser,

in einem schwierigen Umfeld mit stagnierenden, teilweise sogar schrumpfenden Schokoladenmärkten, einer verhaltenden Konsumentenstimmung und hohen Preisen für Kakaobohnen und -butter hat Lindt abermals überzeugt. 2016 stieg der Umsatz um 6,8% und lag damit innerhalb der langfristigen Zielbandbreite von 6 bis 8%. In allen wichtigen Absatzregionen hat der Konzern Marktanteile gewonnen. Dies beweist: Die Konsumenten setzen immer mehr auf Qualität, und die Innovationen von Lindt entsprechen deren Wünschen.

Der hoch profitable eigene Einzelhandel wuchs zweistellig

In Europa ist Lindt um 7,4% gewachsen. Besonders gut liefen die Geschäfte in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In Nordamerika stieg der Umsatz zwar nur um 3,4%, allerdings wurde dieses Ergebnis in einem schrumpfenden Schokoladenmarkt erzielt. Zudem bremsten Anpassungen im Produktportfolio und in der Promotionsstrategie der Tochter Russell Stover die Geschäftsentwicklung. Mit den Maßnahmen wurde aber die Basis für langfristig profitables Wachstum geschaffen.

Der höchste Zuwachs wurde mit 10,2% im Rest der Welt erzielt. Vor allem Brasilien und Japan haben überzeugt. Auch der hoch profitable eigene Einzelhandel wuchs zweistellig. Das Filialnetz wurde um 60 Shops auf 370 erweitert. Zur Gewinnentwicklung und den Zielen für das laufende Jahr wird sich das Management am 7. März äußern. Lindt dürfte aber wie geplant eine operative Marge von 14,4 bis 14,6% erreicht haben. An unserer Gewinnschätzung halten wir fest.

