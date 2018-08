Lindt & Sprüngli-Manager Andreas Pfluger geht Ende Jahr in den Ruhestand

Kilchberg (awp) - Beim Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli kommt es zu einer Veränderung in der Geschäftsleitung. Nach 25 Jahren beim Unternehmen wird Konzernleitungsmitglied Andreas Pfluger in den Ruhestand gehen. Er verlässt Lindt & Sprüngli damit per Ende 2018, heisst es am Freitagabend in einem Communiqué.

Pflugers Verdienste werden in der Mitteilung verdankt. Seine Verantwortlichkeiten würden derweil an die verbleibenden Mitglieder der Konzernleitung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten