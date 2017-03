Lindt & Sprüngli: Jetzt 880 Schweizer Franken Dividende je Aktie!

Liebe Leser,

jetzt war es wieder soweit: Die teuerste Aktie der Schweiz, die CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG, hat Zahlen vorgelegt. Und die waren wie immer recht solide. Mit einem Umsatzanstieg von 6,8 Prozent auf 3,9 Milliarden und einem operativen Gewinnanstieg um 8,4 Prozent auf 562,5 Millionen Schweizer Franken hat der Schokoladengigant wieder einmal eindrucksvoll seine dominierende Rolle in der Welt der Süßigkeiten gezeigt.

Davon profitieren auch die Aktionäre in Form einer von 800 auf 880 CHF angehobenen Dividende. Damit ist allein die Dividende mehr als vier Mal so hoch wie der Preis für die derzeit teuerste DAX-Aktie, der Continental AG mit gut 190 Euro. Und trotzdem beträgt die Dividendenrendite bei den Schweizern nur 1,3 Prozent. Wie geht das zusammen?

Verdopplung innerhalb von fünf Jahren

Nun, der Preis einer Aktie von LINDT & SPRUENGLI liegt derzeit bei gut 66.000 Schweizer Franken. Damit gehört die Aktie zu den nominal teuersten Aktien weltweit. Wer sich trotz dieses stolzen Preises eine Aktie der Schweizer ins Depot legen konnte, hat damit in der Vergangenheit sehr viel Freude gehabt. So hat sich das Papier in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Auch für die Zukunft dürfte die Aktie weiteres Potential haben, denn das Unternehmen erwartet auch für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg in Höhe des Vorjahres.

Ein Gastbeitrag von Sebastian Steyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse