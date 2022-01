Lindt & Sprüngli Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Sino":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Chocoladefabriken Lindt & Spruengli, die im Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 14.01.2022, 14:17 Uhr, mit 114300 CHF.

Unsere Analysten haben Chocoladefabriken Lindt & Spruengli nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Chocoladefabriken Lindt & Spruengli mit einer Rendite von 36,63 Prozent mehr als 33 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,56 Prozent. Auch hier liegt Chocoladefabriken Lindt & Spruengli mit 35,07 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Chocoladefabriken Lindt & Spruengli in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Chocoladefabriken Lindt & Spruengli haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Dividende: Chocoladefabriken Lindt & Spruengli schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Nahrungsmittel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,66 % und somit 1,72 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,38 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".