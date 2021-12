Lindt & Sprüngli Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli-Kurs wird am 27.12.2021, 15:22 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 122866.67 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Chocoladefabriken Lindt & Spruengli auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 102703,5 CHF, womit der Kurs der Aktie (122300 CHF) um +19,76 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 114468 CHF. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +7,45 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Chocoladefabriken Lindt & Spruengli beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,66 Prozent und liegt mit 0,47 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,13) für diese Aktie. Chocoladefabriken Lindt & Spruengli bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 67,07 ist die Aktie von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli auf Basis der heutigen Notierungen 135 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (28,57) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".