Lindsay: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Per 23.01.2020, 19:28 Uhr wird für die Aktie Lindsay am Heimatmarkt New York der Kurs von 101.76 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Investitionsgüter".

Unsere Analysten haben Lindsay nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Lindsay von 101,98 USD ist mit +14,73 Prozent Entfernung vom GD200 (88,89 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 94,54 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +7,87 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Lindsay-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Die Aktie von Lindsay gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 37,16 insgesamt 27 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der 51,04 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Lindsay-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Lindsay-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Lindsay aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 1 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 104,67 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 2,63 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (101,98 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Lindsay somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.