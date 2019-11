Lindsay Goldberg verkauft VDM Group an Acerinox S.A.

Weitere Suchergebnisse zu "Lindsay":

Düsseldorf/Werdohl (ots) -- VDM wird Teil eines weltweit führenden Herstellers von rostfreienStählen- Wachstum und Internationalisierung in starker Unternehmensgruppe- Ludwig lobt "hervorragende Leistung von Management undMitarbeitern"Der Investor Lindsay Goldberg, New York, in Europa vertreten durch die LindsayGoldberg Vogel GmbH, verkauft die VDM-Gruppe (VDM Metals GmbH), Werdohl,Deutschland, an Acerinox S.A. Beide Parteien haben jetzt einen Kaufvertragunterzeichnet, der unter dem üblichen Vorbehalt der kartellrechtlichenGenehmigung steht. Acerinox S.A. ist eines der weltweit führendenStahlunternehmen, das sich auf die Herstellung rostfreier Stähle spezialisierthat und 2018 in seinen Stahlwerken 2,440 Millionen Tonnen Stahl produziert hat.Mit seinen rund 6.700 Mitarbeitern erzielte Acerinox S.A. im selben JahrUmsatzerlöse von mehr als EUR 5 Milliarden und einen EBITDA von EUR 480Millionen.Acerinox wird VDM den nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen Lindsay Goldberghatte VDM im Juli 2015 von ThyssenKrupp übernommen. Unter Federführung vonLindsay Goldberg investierte VDM in eine neue Pulververdüsungsanlage und eineneue Blankglühanlage. Zu den weiteren Maßnahmen zählten die Schließung desdefizitären Geschäftsbereichs Titan, der Aufbau einer neuenVertriebsorganisation, verstärkte Aktivitäten in Forschung und Entwicklung, dieErhöhung der Produktivität und die Fortsetzung des internationalenExpansionskurses. Im Geschäftsjahr 2018/2019 erzielte das Unternehmen mit seinenüber 1.900 Mitarbeitern ein Umsatzvolumen von EUR 1,102 Milliarden und verkaufte43.000 Tonnen an Halbfertigerzeugnissen und Metallen. Dr. Thomas Ludwig,Geschäftsführer und Managing Partner von Lindsay Goldberg Vogel, sagte:"Acerinox wird VDM den nächsten Entwicklungsschritt ermöglichen und den Prozessder Internationalisierung als Teil einer starken Unternehmensgruppe mit einerweltweiten Präsenz in über 80 Ländern voranbringen. Die engagiertenFührungskräfte und Mitarbeiter von VDM können stolz auf ihre hervorragendeLeistung sein. VDM ist heute der führende internationale Hersteller vonHochleistungswerkstoffen auf Nickelbasis."Hoher Reinheits- und Homogenitätsgrad durch spezielle Vakuum-SchmelztechnikVDM stellt Nickel und Nickellegierungen, Kobalt, Zirkonium und Spezial-Edelstahlsowie Halbfertigerzeugnisse aus Aluminium und Kupfer her. AlleHalbfertigerzeugnisse sind warm- oder kaltverformt, wärmebehandelt undentzundert. Neben der konventionellen Technologie der offenen Erschmelzung setztVDM sowohl in Deutschland als auch in den USA Vakuum-Induktionsschmelzöfen(VIM-Öfen) ein. Dieser Prozess verbessert die Homogenität und Reinheit derMaterialien durch ein Umschmelzen in ESU-Anlagen(Elektro-Schlacke-Umschmelzverfahren) und Lichtbogen-Vakuumöfen (LBV).Umfassendes Produktportfolio und breite internationale KundenbasisDie gegossenen und/oder umgeschmolzenen Brammen und Blöcke dienen VDM alsVormaterial zur Herstellung von Blechen, Platten, Stäben, Rohlingen, Drähten,Profilen und Füllmaterialien, die widerstandsfähig gegen hohe thermische,mechanische und chemische Belastungen sind. Die Produkte werden in den deutschenWerken (Altena, Siegen, Unna, Werdohl) sowie in den USA (Florham Park, NewJersey und Reno, Nevada) hergestellt. Geliefert werden die VDM-Produkte an dieÖl- und Gasindustrie, die Chemie- und Anlagenbauindustrie, die Luft- undRaumfahrtindustrie, die Elektronik- und Elektrotechnik-Sektoren, dieAutomobilindustrie, die Bereiche Energie- und Umwelttechnologie sowie dieMedizintechnik.Über Lindsay Goldberg:Lindsay Goldberg ist ein Private-Equity-Investor, der sich auf Partnerschaftenmit Family Offices, Gründern und Managementteams konzentriert, die ihr Geschäftaktiv ausbauen wollen. Der 2001 gegründete Finanzinvestor Lindsay Goldbergverwaltet mehr als USD 13 Mrd. an Beteiligungskapital und handhabt einenbeziehungsorientierten Ansatz, in dessen Mittelpunkt ein kollaborativesInvestmentmodell steht, das durch ein globales Netzwerk aus verbundenen Partnernunterstützt wird. Lindsay Goldberg und sein deutscher Partner, die LindsayGoldberg Vogel GmbH, verfügen über langjährige Erfahrungen im Topmanagement vonIndustrie- und Dienstleistungsunternehmen und konzentrieren sich auf einewertorientierte und nachhaltige Entwicklung der erworbenen Unternehmen. Dieswird auch durch Lindsay Goldbergs langfristige Orientierung und eineFondslaufzeit unterstrichen, die eine längere Haltedauer fürPortfoliounternehmen ermöglicht. Weitere Informationen über Lindsay Goldbergsind unter www.lindsaygoldbergllc.com zu finden.Ansprechpartner für Anfragen bei Lindsay Goldberg Vogel:Tobias M. WeitzelBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTel.: +49 (0) 2154 - 81 22 16Mobil: +49 (0) 177 721 57 60Fax: +49 (0) 2154 - 81 22 11E-Mail: weitzel@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: Lindsay Goldberg Vogel GmbH, übermittelt durch news aktuell