Düsseldorf (ots) -- Umsatzvolumen: 560 Mio. Euro- "Global Rigid" wird zu PACCOR- Unternehmen soll organisch und durch Akquisitionen wachsenDer Private-Equity-Investor Lindsay Goldberg, New York, inZentraleuropa repräsentiert durch die Lindsay Goldberg Vogel GmbH,übernimmt von Coveris Holdings S.A. den Geschäftsbereich GlobalRigid, einen der weltweit führenden Lieferanten formfesterVerpackungen für die Konsumgüterbranche und die Gastronomie. ImGeschäftsjahr 2017 hat Global Rigid ein Umsatzvolumen in Höhe vonetwa EUR 560 Mio. erwirtschaftet. Das Unternehmen wird nach derÜbernahme in PACCOR umbenannt.Lindsay Goldberg bringt umfangreiche Expertise im Verpackungsmarktmit"Neben dem organischen, internationalen Wachstum steht für unsauch die Übernahme von Wettbewerbern im Mittelpunkt unsererExpansionsstrategie. Einige Zielunternehmen, die das Portfoliowertsteigernd ergänzen können, haben wir bereits identifiziert", soThomas Unger, Partner bei Lindsay Goldberg Vogel. PACCOR ist dasdritte Plattform-Unternehmen im Verpackungsbereich, in das LindsayGoldberg investiert und durch zahlreiche Anschlussakquisitionen sowieorganisches Wachstum ausbaut: 2012 hatte Lindsay Goldberg dieWeener-Gruppe übernommen und den Umsatz während der mehrjährigenHaltedauer von 140 Mio. EUR auf 270 Mio. EUR gesteigert. Das Ergebnisentwickelte sich entsprechend positiv. Zugleich wuchs die Zahl derMitarbeiter deutlich von 1.200 auf 2.000. 2016 erwarb LindsayGoldberg die Schur Flexibles Gruppe, ein auf flexible Verpackungenspezialisiertes Unternehmen mit einem Umsatz von rund 350 Mio. Euround rund 1.200 Mitarbeitern. Schur Flexibles bietet hochwertige undmaßgeschneiderte Hochbarriere-Verpackungslösungen für dieLebensmittel-, Tabak- und Pharmaindustrie. Mit ihrer integriertenWertschöpfungskette von Extrusion über Druck und Kaschierung bis hinzur umfangreichen Beutelerzeugung gehört Schur Flexibles zu denführenden Unternehmen der Branche in Europa. Nach vier Akquisitionenseit 2016 erwirtschaftet Schur Flexibles aktuell rund 500 Mio. Umsatz(pro-forma) mit mehr als 1.750 Mitarbeitern an 22 Produktionsstättenin West- und Osteuropa. Diese Standorte sind hoch spezialisiert undTechnologieführer in ihrem Arbeitsgebiet. Dieses "Center ofExcellence"-Konzept macht die Gruppe zu einem attraktiven undkompetenten Partner für Kunden ausgewählter Branchen.Über Lindsay Goldberg:Lindsay Goldberg LLC verwaltet Eigenmittel von mehr als 13 Mrd.US-$ und wird in Europa von Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf,repräsentiert. Das Unternehmen unterstützt wachstumsstarkeMittelstandsunternehmen mit fachmännischem Rat und erheblichenfinanziellen Ressourcen, insbesondere bei der Umsetzung einerinternationalen Wachstumsstrategie. Dabei können sowohl Mehrheits-als auch Minderheitsbeteiligungen eingegangen werden. Das Teamverfügt über langjährige Erfahrung im Topmanagement von Industrie undDienstleistung und konzentriert sich auf eine wertorientierte undnachhaltige Entwicklung der erworbenen Unternehmen: Diesdokumentieren auch die Statuten des Lindsay-Goldberg-Fonds, die eineHaltedauer der Portfoliogesellschaften von 20 Jahren ermöglichen.Pressekontakt:Tobias M. WeitzelBSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbHTel.: +49 (0) 2154 - 81 22 16Mobil: +49 (0) 177 721 57 60E-Mail: weitzel@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: Lindsay Goldberg Vogel GmbH, übermittelt durch news aktuell