Lindners Verzwergung / Leitartikel von Miguel Sanches

Berlin (ots) - Es gibt Politiker, die in Krisen über sich hinauswachsen. Und esgibt welche, die verzwergen. So erging es jetzt FDP-Chef Christian Lindner. Wiekonnte das passieren? Hat er die Regierungskrise in Thüringen unterschätzt odersich, seinen Einfluss, Integrationskraft, Autorität überschätzt oder gar alleszusammen?Dass es besser sei, "nicht zu regieren, als falsch zu regieren", war im Herbst2017 eine eingängige Begründung gegen die Jamaika-Koalition. Dieser Satz kehrtwie ein Bumerang zu Lindner zurück. Nie war der Satz so wahr und richtiger alsjetzt, als sich Thomas Kemmerich in Erfurt mit den Stimmen der AfD zumMinisterpräsidenten wählen ließ. Lindner, die Nummer eins der Liberalen, hatrumgeeiert, als eine klare Ansage gefragt war. Er hat gezögert, taktiert undfalsche Rücksichtnahme geübt, als Führung und Orientierung angesagt waren.Lindner, auch nur ein Scheinriese.Es ist wahr. Lindner hat nur 24 Stunden lang gewackelt, 24 Stunden, in denen ihnsein Instinkt verlassen hat. Am Donnerstag fuhr er nach Erfurt und brachteKemmerich zur Räson. Das war nur noch Schadensbegrenzung. Und weil Lindner weiß,welche jämmerliche Figur er abgegeben hat, stellt er die Vertrauensfrage. DieKurzresidenz Kemmerichs wird bald in Vergessenheit geraten. In Erinnerung bleibthingegen, wie leicht verführbar die FDP ist, verführbar von der Macht. Das giltauch für Wolfgang Kubicki, der den "großartigen Erfolg" Kemmerichs gefeierthatte, den vermeintlichen "Kandidaten der demokratischen Mitte". Es war genauanders herum, keine reife Leistung, sondern ein "Hauch von Weimar" (GerhartBaum). Es gab Freie Demokraten, bei denen die Reflexe stimmten, aber dieLindners und Kubickis gaben vor allem Anlass zum Fremdschämen. Thüringen, soviel ist klar, wird die Freien Demokraten Glaubwürdigkeit kosten.Wenn man Lindner und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vergleicht, wird einUnterschied deutlich. Sie hat einen wertegebundenen Kompass und sich danachgerichtet. Auch ihre Autorität hat gelitten, weil auch ihre Parteifreunde inErfurt Spielchen gespielt haben. Aber sie hat wenigstens eine Reaktion gezeigt.Christian Lindner wird am Freitag das Vertrauen des FDP-Vorstands bekommen. Erhat seine Verdienste, ist trotz allem ein Hoffnungsträger, modern, telegen. DerRest ist Schweigen.Die "Strohmann-Affäre" ist nicht zu Ende. Kemmerich ist nicht zurückgetreten. Erwill mit der FDP-Fraktion die Auflösung des Landtages beantragen, im Zweifeldie Vertrauensfrage stellen. Aber auch das ist eine Rechnung, bei der offen ist,ob sie aufgeht. Man kann emotional nachvollziehen, dass SPD-Chef Walter-Borjansihn nicht mal für eine Übergangszeit bis zu einer Neuwahl ertragen will. AberKemmerich bleibt laut Verfassung im Amt, bis ein Nachfolger gefunden ist. Allesandere ist Wunschdenken.Die Linke hat einen Schock und ihr bisheriger Ministerpräsident Bodo Rameloweine Demütigung erlebt. Aber für sie kann sich das Blatt wenden. Riskanter wäreeine Neuwahl für die Grünen, die schon bei der letzten Wahl nur mit Ach undKrach in den Landtag gekommen sind. Das gilt erst recht für die FDP. Es istnicht sicher, dass sich nach einer Neuwahl eindeutigere Mehrheitsverhältnisseergeben werden. Gut möglich auch, dass die AfD noch dazugewinnen wird.Die Thüringer Krise ist ansteckend. Die Bundes-SPD hatte schon lange keinen soguten Anlass, zu ihrem Koalitionspartner, der Union, eine Grenze zu ziehen: bishierhin und nicht weiter. Kramp-Karrenbauer ist gefordert, ihre Parteifreunde inThüringen zur Räson zu bringen, weil sie andernfalls auch in Berlin leicht dieKontrolle verlieren könnte