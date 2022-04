Lindner von Steuersenkungen überrascht - 'hätte ich nicht gedacht'

GMUND (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner zeigt sich von seinem Durchsetzungsvermögen in der Ampel-Koalition selbst überrascht. "Ich habe an alles geglaubt in der Ampelkoalition, aber nicht, dass ich Gesetzgebung machen dürfe zur Steuersenkung. Aber das kommt", sagte der FDP-Vorsitzende beim Ludwig-Erhard-Gipfel in Gmund am Tegernsee am Donnerstag in einem eingespielten Interview. Lindner, der sich gerade in Washington aufhält, wies auf die vorgesehenen degressiven Abschreibungen sowie die Erhöhungen des steuerlichen Grundfreibetrags und des Arbeitnehmerpauschbetrags hin. "Ich habe nicht gedacht in einer Ampelkoalition, dass ich als Finanzminister mehr schaffe als Steuererhöhung zu verhindern."/sk/DP/jha