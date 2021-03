Lindner verlangt garantierte Erstimpfung bis zu den Sommerferien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner verlangt deutlich schnellere Impfungen. "Die Bundesregierung muss einen Impfturbo einlegen und eine Garantie für die Erstimpfung bis zu den Sommerferien abgeben", schrieb er am Samstagmittag auf Twitter. "Haus-, Fach- und Betriebsärzte müssen verimpfen dürfen. Ich erwarte vom Impfgipfel handfeste Ergebnisse", so der FDP-Vorsitzende.

Nach Daten vom Samstagvormittag liegt Deutschland aktuell bei über sechs Millionen Erstimpfungen. Zuvor hatte Lindner den Vergleich zu den USA gezogen: "In den USA wurden in nicht mal 100 Tagen 81 Millionen Impfdosen verimpft. in Deutschland gelang nur ein Bruchteil davon. Biden macht den Amerikanern Hoffnung, am 4. Juli den Nationalfeiertag begehen zu können", schrieb der Liberale.

Foto: über dts Nachrichtenagentur