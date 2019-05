Lindner verlangt vor Steuerschätzung Ausgabenstopp

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Unmittelbar vor der Steuerschätzung hat FDP-Chef Christian Lindner einen Ausgabenstopp verlangt. "Ich fordere die Regierung auf, ein Moratorium zu beschließen: Keine neuen Ausgaben und Subventionen", sagte Lindner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). Auch bisher schon beschlossene Maßnahmen müssten überprüft werden.

"Zum Beispiel das Baukindergeld, das Bauen teurer macht, aber nicht zu mehr Wohnungen führt", so der FDP-Chef weiter. Priorität müsse haben, was eine drohende Wirtschaftskrise verhindere. "Gerade jetzt tut eine Entlastung der breiten Mitte Not. Ein solcher Kraftakt wäre notwendig, um die Binnenkaufkraft zu stärken und eine mögliche Rezession zu verhindern", sagte Lindner.

