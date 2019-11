Lindner unterstützt Altmaiers Vorstoß für Politikreformen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner unterstützt den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für grundlegende Reformen im politischen System. "Peter Altmaier hat recht: Wir müssen darüber reden, was gegen Politikverdrossenheit hilft", sagte Lindner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagsausgaben). "In einem ersten Schritt sollte die Union noch in diesem Jahr unserem Vorschlag für eine Wahlrechtsreform zustimmen", fügte Lindner hinzu.

Damit würde ein aufgeblähter Bundestag verhindert, sagte er. "Ich bin auch dafür, die Amtszeit des Kanzlers zu begrenzen. Es wäre ein Mittel gegen politische Erschöpfung", sagte der FDP-Vorsitzende weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur