Lindner stellt neue Steuerschätzung vor - Mehreinnahmen erwartet

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellt am Donnerstag (15.00 Uhr) die Ergebnisse der Frühjahrs-Steuerschätzung vor. Erwartet werden erhebliche Mehreinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden. Nach der Vorlage des Finanzministeriums für den Arbeitskreis Steuerschätzung wird im Vergleich zur Schätzung vom vergangenen November mit Mehreinnahmen von 232 Milliarden Euro bis zum Jahr 2026 gerechnet. 2025 könnten die Einnahmen erstmals die Marke von einer Billion Euro übersteigen, wie das "Handelsblatt" berichtet hatte.

Der Staat profitiert dabei nicht zuletzt von der hohen Inflation. Wenn Waren teurer werden, steigen auch die Einnahmen aus den Steuern, die darauf zu entrichten sind. Die Prognose fällt allerdings in eine Phase starker wirtschaftlicher Unsicherheit. Die Folgen der Corona-Pandemie in Deutschland sind noch nicht überwunden. Im Herbst könnte zudem eine neue Infektionswelle folgen. Und der wochenlange Lockdown in chinesischen Metropolen wie Shanghai könnte erhebliche Auswirkungen auf die Weltkonjunktur haben. Nicht kalkulierbar ist auch die weitere Entwicklung des Kriegs in der Ukraine./sk/DP/jha