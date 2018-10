Hamburg (ots) - Sendung: Montag, 29. Oktober, 22.45 Uhr im ErstenEin Jahr nach den Jamaika-Sondierungen zwischen CDU/CSU, Bündnis90/Die Grünen und FDP gesteht Christian Lindner Fehler ein. In derLangzeitbeobachtung "Die Story im Ersten: Lindner und die FDP -Aufbruch ins Abseits?" von Reinhold Beckmann und Ulrich Stein erklärtder FDP-Chef in der aktuellen Dokumentation des NDR, dieJamaika-Sondierungsverhandlungen nicht optimal geführt und beendet zuhaben: "Im Nachhinein bereue ich, wie wir ausgestiegen sind. Manhätte schneller nach 14 Tagen sagen müssen, hier kommen wir nichtzusammen. Dadurch ist eine öffentliche Erwartungshaltung aufgetretenund ich würde heute viel deutlicher und klarer sagen: Es war dasFührungs-Versagen von Frau Merkel, die keine Richtung vorgegebenhat."Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt führt in derDokumentation das Scheitern von Jamaika auf die Kanzlerin zurück.Angela Merkel sei auch am letzten Abend der Verhandlungen nicht aufdie Kernforderung der Liberalen eingegangen, den Solidaritätszuschlagabzuschaffen: "Wenn wir der FDP den Rückzug aus Jamaika verbauenwollen, dann müssen wir ihr jetzt den Soli geben, dann kann sie jetztnicht mehr gehen. Und damit hätte ich auch Jamaika ermöglicht. DiesenWeg wollte Angela Merkel nicht mitgehen." Aktuell sieht Dobrindt abergroße Chancen für ein Jamaika-Bündnis: "Wenn wir heute vor diegleiche Frage gestellt werden würden: Könnt ihr Jamaika gemeinsammachen und könnt ihr auch Vertrauen aufbauen, dass man auch gemeinsamin der Lage ist zu regieren, wäre die Antwort eine andere."Auch von der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, KatrinGöring-Eckardt, gibt es im Film positive Signale für dieses Bündnis.Jamaika könnte also auf Bundesebene wieder eine realistische Optionsein - vor allem für die Zeit nach der Großen Koalition. Ähnlichurteilt Christian Lindner: "Wenn wir hinreichend viel von unserenInhalten umsetzen können, dann freuen wir uns, eine Regierungmitzutragen."Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen hat die FDP dazugewonnen. In Bayern wird sie dennoch nicht gebraucht für dieRegierung, und auch in Hessen ist nach den ersten Hochrechnungenoffen, ob es einen "Probelauf" für Jamaika geben wird.Für "Die Story im Ersten: Lindner und die FDP - Aufbruch insAbseits?" haben Reinhold Beckmann und Ulrich Stein den FDP-Chef überein Jahr lang immer wieder getroffen und begleitet. In ihrerLangzeitbeobachtung zeigen sie eine Partei und ihren Vorsitzenden,die in kürzester Zeit mit maximalem Erfolg, deutlicher Kritik undschwankendem Interesse umgehen mussten. Der Film zeigt, wovonpolitische Triumphe heutzutage abhängen und wie schnell sichpolitische Stimmungen ändern können.Pressekontakt:NDR / Das ErstePresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell