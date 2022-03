Lindner rät Energieversorgern von Gaszahlungen in Rubel ab

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner rät den deutschen Energieversorgern, Gaslieferungen aus Russland nicht in Rubel zu bezahlen. Die privaten Anbieter müssten dies entscheiden. "Aber wir sollten nicht, ist mein Rat, auf die Bedingungen von Herrn Putin eingehen", sagte der FDP-Chef am Freitag im TV-Sender Welt.

Der russische Präsident Wladimir Putin versuche, seine wirtschaftliche Situation zu verbessern. "Wenn in Rubel gezahlt wird, vollständig in Rubel gezahlt wird, dann stärkt das seine Währung", sagte Lindner. Die Verträge seien aber alle auf Euro oder Dollar ausgerichtet. "Wir sollten die Verträge so erfüllen, wie sie unterzeichnet worden sind", sagte er.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte gelassen auf Putins Ankündigung reagiert, sich Gas-Lieferungen an bestimmte Staaten nur noch in der Landeswährung Rubel bezahlen zu lassen. Man müsse davon ausgehen, dass die Verträge gelten./tam/DP/ngu