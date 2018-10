Lindner macht sich für Laschet als Merkel-Nachfolger stark

DüSSELDORF/BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner schaltet sich in die Nachfolgedebatte in der CDU ein und macht sich für Armin Laschet als Nachfolger von Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel stark. Dem Nachrichtenmagazin Focus sagte Lindner auf die Frage, ob Armin Laschet Kanzler könne: "Ein nordrhein-westfälischer Ministerpräsident kann immer Kanzler." Lindner lobte die von Laschet geführte schwarz-gelbe Koalition in Nordrhein-Westfalen als "erfolgreich" und bezeichnete die Zusammenarbeit von CDU und FDP als "mustergültig".

Laschet sei ein fairer Verhandlungspartner. Der Koalitionsvertrag lasse "beiden Partnern Projekte zur Profilgewinnung, ohne sie zu zwingen, irgendwo anders das eigene Wort zu brechen", erklärte Lindner. Über Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte Lindner, der führe sein Ministerium "wie ein schwarz lackierter Sozialdemokrat".

