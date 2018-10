Lindner gegen Beteiligung an Ampel-Koalition in Hessen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner ist gegen die Beteiligung seiner Partei an einer grün geführten Ampel-Koalition in Hessen. Ein solches Bündnis halte er "inhaltlich für vollkommen abwegig", sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstagsausgaben). "Das Land Hessen braucht keinen Linksruck. Grün-Rot-Gelb wäre genau der Linksruck", so Lindner.

Der Grüne Tarek Al-Wazir habe "als Wirtschafts- und Verkehrsminister an sinnvollen Projekten bestenfalls noch das zu Ende gebracht, was sein FDP-Vorgänger auf den Weg gebracht hat", so der FDP-Politiker. "Einen Aufbruch kann es in Hessen nur geben, wenn Schwarz-Grün die Mehrheit verliert und die FDP eine Rolle spielt." Dazu sei die hessische FDP bereit: "Wir wollen wirtschaftliche Dynamik organisieren und neue Qualität ins Bildungssystem bringen", so der FDP-Chef.

Foto: über dts Nachrichtenagentur