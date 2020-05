Lindner fordert Normalisierung im Gesundheitswesen

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat angesichts der gesunkenen Corona-Infektionszahlen eine Normalisierung im Gesundheitswesen verlangt.



"Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen muss nun auch Konsequenzen in der Medizin haben", sagte er am Dienstag in Berlin. "Wegen der Pandemie wurde die Regelversorgung des Gesundheitswesens an vielen Stellen eingeschränkt. Das muss nun beendet werden." Eine Normalisierung sei dringend erforderlich, da die gesundheitlichen Konsequenzen sonst den Nutzen der Eindämmung der Pandemie massiv überstiegen, warnte Lindner."Viele Patienten sind in den letzten Wochen hinten 'runtergefallen. Wenn das fortgesetzt wird, entstehen echte Gesundheitsrisiken."/sk/DP/jha