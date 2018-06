Lindner erwartet keine europäischen Lösungen im Asylstreit

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Suche nach europäischen Kompromissen im Asylstreit hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Einschätzung der FDP schlechte Karten.



"Dadurch, dass die CSU die Kanzlerin in Deutschland zu erpressen versucht hat, war Deutschland auf europäischer Ebene erpressbar", sagte FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag in Berlin. "Deshalb rechnen wir nicht damit, dass es jetzt zu signifikanten Veränderungen, Lösungen auf der europäischen Ebene kommt." Er erwarte stattdessen einen "windelweichen Formelkompromiss", der auch in Deutschland nicht zu einer Beruhigung der politischen Debatte beitragen werde.

Merkel steht unter enormem Druck, weil die CSU Ergebnisse im Streit um Zurückweisungen von Migranten an der deutschen Grenze sehen will. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat mit einem nationalen Alleingang in dieser Frage gedroht, falls Merkel nicht bis zum Wochenende eine "wirkungsadäquate" Lösung auf europäischer Ebene erreichen kann. Am Donnerstag und Freitag will Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel versuchen, Zugeständnisse von anderen EU-Staaten zu bekommen./per/hrz/DP/she