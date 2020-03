BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner hat die Kandidatur des thüringischen AfD-Fraktionschefs Björn Höcke bei der Ministerpräsidentenwahl in Erfurt als "taktisches Spielchen" bezeichnet. "Unsere Abgeordneten in Thüringen haben deutlich gemacht, dass sie Bodo Ramelow nicht wählen können", sagte Lindner der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe). Genauso wenig könne es für Freie Demokraten eine Alternative sein, einen "völkischen Nationalisten wie Björn Höcke zur Macht zu verhelfen", so der FDP-Chef weiter.

Einmal mehr werde daher deutlich, dass es der AfD um "taktische Spielchen" und nicht um das Lösen von Problemen gehe, sagte Lindner.

