Lindner betont Nähe der FDP zur CDU

BERLIN (dpa-AFX) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Nähe seiner Partei zur Union und deren Kanzlerkandidaten Armin Laschet betont.



"Armin Laschet ist ein Integrator", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). "Mit dieser Fähigkeit kann er auch eine funktionierende Koalition im Bund schmieden. Wer gut integrieren kann, braucht aber Partner, die Impulse geben und inhaltlich etwas vorantreiben können. In dieser Rolle sehen wir uns."

Lindner erwartet nach eigener Aussage, dass der Auftrag zur Regierungsbildung an die Union gehen wird. "Der Abstand zu den Grünen ist groß. Aber wer auch immer eine Mehrheit für die Kanzlerwahl sucht, wird inhaltliche Angebote machen. Die würden wir auswerten. Ich hänge dabei nicht der Illusion an, es wäre in einer Ampel leichter, FDP-Inhalte durchzusetzen als unter Führung der Union."

Lindner plädierte zudem für eine Rentenreform in der nächsten Legislaturperiode. "Es ist notwendig, dass wir über die langfristige Entwicklung bei der Rente sprechen." Beim Klima sei es eine Selbstverständlichkeit, bis 2050 zu schauen. "Bei der Frage der sozialen Sicherungssysteme weigern sich Union, SPD und Grüne bislang, über das Jahr 2030 hinauszudenken. Wir müssen in der nächsten Legislaturperiode eine Rentenreform anschieben. Dabei brauchen wir aber einfallsreichere Ideen, als einfach nur das Rentenalter anzuheben."

Die FDP schlage eine nach skandinavischem Vorbild konzipierte gesetzliche Aktienrente vor, sagte Lindner. "Die Anlagen am Kapitalmarkt rentieren sich einfach besser als die vollständig allein umlagefinanzierte Rente. Davon soll jede Rentnerin und jeder Rentner profitieren."/zeh/DP/zb