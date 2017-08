Lindner: Jede wirtschaftliche Kooperation mit Türkei auf Eis legen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner hat die Bundesregierung aufgefordert, jede wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Türkei auf Eis zu legen. "Die einzige Sprache, die Erdogan versteht, ist die der Härte", sagte Lindner bei einer Veranstaltung der "Heilbronner Stimme". Die Ökonomie sei die Flanke, an der man Erdogan zum Einlenken bewegen könne.

"Wir sind es auch der Opposition innerhalb der Türkei schuldig. Denn eine knapp unterlegene Minderheit sieht es alles ganz anders als Erdogan. Sie will an der Demokratie festhalten. Jedes Mal, wenn wir Erdogan entgegenkommen und unsere eigenen europäischen Werte verraten, ist das ein Tritt in die Kniekehle der demokratischen Opposition in der Türkei." Nach den neuerlichen Provokationen des türkischen Staatspräsidenten sieht Lindner die Bundesregierung in der Pflicht, Erdogan in die Schranken zu verweisen. "Über Jahre gab es doch ein großes Verständnis, ein Entgegenkommen, eine Nachsicht gegenüber Erdogan. Ich benutze das Wort Appeasement", sagte Lindner. Die Türkei-Politik der Regierung sei krachend gescheitert. "Wir brauchen einen neuen Anfang. Die Türkei kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden. Die Gespräche müssen sofort beendet werden."

