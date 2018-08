"Lindenstraße"-Star Marie-Luise Marjan (78) in Meins: Nur bei Männern ist eine junge Liebe akzeptiert

Hamburg (ots) - Seit der Erstausstrahlung am 8. Dezember 1985spielt sie die Rolle der Helga Beimer - und auch mit 78 denktMarie-Luise Marjan noch lange nicht ans Aufhören bei der ARD-Serie"Lindenstraße". In Meins (EVT 8.8.) spricht die Schauspielerin überjüngere Liebhaber, ihr Singleleben und moderne Lebensmodelle.Einen jugendlichen Liebhaber schließt Marie-Luise Marjan nicht aus- jedoch nur für ihre Serienfigur Mutter Beimer. "Ein paarinteressantere Geschichten würden mich schon freuen!" Doch sie fügthinzu: "Wahrscheinlich traut man uns älteren Frauen das weniger zu.Nur bei Männern ist eine junge Liebe akzeptiert."Im privaten Bereich kam der 78-jährigen nie in den Sinn, ihrSingle-Leben aufzugeben. Ihr Partner und sie leben in getrenntenWohnungen in Köln und Hamburg. Sie sagt: "Dieses Lebensmodell war fürmich immer passend. Wenn ich mich konzentriere, möchte ich an nichtsanderes denken müssen. Mein Freiraum ist mir sehr wichtig - und ichmöchte ja auch gern noch ein bisschen angeschwärmt werden."Für die Schauspielerin kam ein klassisches Lebensmodell nichtinfrage, auch weil die Schauspielerei ihre Berufung ist, wie sie imInterview sagt. "Man fragt sich 'Heirate ich?', 'Lebe ich meinPrivatleben?', 'Möchte ich Kinder?'. Ich liebe meinen Beruf und habenie etwas anderes gewollt. Bis heute!"Von dieser klassischen Situation, Zweisamkeit und verheiratetsein, müsse man loskommen. "Das hatte früher viel mit Versorgung zutun, oder man hat sich einfach genauso verhalten, wie die Eltern dasvorgelebt haben", erklärt sie im Interview. "Die Familie bleibt dieKeimzelle, die unsere Gesellschaft zusammenhält. Das bedeutet abernicht, dass man unbedingt einen Stempel vom Standesamt braucht. Heutekann jeder lieben und leben, wen und wie er möchte!"Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMeins (EVT 8.8.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meins zurVeröffentlichung frei.Über MeinsMeins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, derenLebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wiesie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eineattraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinemeigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzeptfür Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauftenAuflage von 108.254 Exemplaren (IVW I/2018) einen festen Platz imMarkt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten überProminente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Communitysind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen"Wir-Gefühl".Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Meins, übermittelt durch news aktuell