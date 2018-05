"Lindenstraße - Kult in Serie" / Das Publikums-Event 2018 im Filmmuseum Düsseldorf mit Autogrammstunden, Talkrunden, Kino-Vorführungen, Premieren und Presse-/ Fototermin

Köln (ots) -Im Laufe ihrer nun knapp 33 Jahre ist die ARD-Serie Lindenstraßelängst zum Kult avanciert. Das möchten die Schauspielerinnen undSchauspieler und die Produzenten gebührend mit ihren Fans feiern,unter dem Motto "Lindenstraße - Kult in Serie", am Samstag, 2. Juni2018, im Filmmuseum Düsseldorf13 Schauspielerinnen und Schauspieler der Lindenstraße sowie dieProduzenten Hans W. Geißendörfer und Hana Geißendörfer werden amSamstag, 2. Juni, im Filmmuseum Düsseldorf (Schulstraße 4, 40213Düsseldorf) erwartet. Den Besucherinnen und Besuchern wird einspannendes Programm geboten. Von 12.00 Uhr bis 22.30 Uhr werden 15Kultfolgen auf der Kinoleinwand präsentiert, darunter mit "Herzlichwillkommen" die 1. Folge, die Skandalfolge "Räumaktionen", die denersten Schwulenkuss im deutschen Fernsehen zeigt, und die Live-Folge"Hinter der Tür". Besondere Highlights und zugleich krönenderAbschluss sind die Previews der Folgen 1677 "Falsche Zeit, falscherOrt" (Erstausstrahlung: 3. Juni 2018, ARD) und 1678 "Vom Kommen undGehen und Bleiben" (Erstausstrahlung: 10. Juni 2018). Mit derVorführung der Folge 1678 wird damit erstmals in der Geschichte derLindenstraße der Öffentlichkeit eine Episode bereits eine Woche vorihrer TV-Erst-ausstrahlung gezeigt.In fünf Talkrunden, die im Anschluss an die Vorführung der Folgenstattfinden, geben die Macher und Ensemblemitglieder einen Einblickhinter die Kulissen - von der Entstehung der Kultserie bis heute. DieBesucher erfahren aus erster Hand, wie die Serie 1985 startete undder Generationswechsel 30 Jahre später erfolgte, als HanaGeißendörfer, Tochter des Erfinders der Serie, als Produzentineinstieg. Die Talkrunden, in denen auch Aufreger und Skandale derSerie angesprochen werden, wird Bernd Desinger, Direktor desFilmmuseums Düsseldorf, moderieren. TV-Kritikerin Klaudia Wick istals Expertin geladen.Zudem stehen zwischen 13.30 Uhr und 21.00 Uhr Autogrammstunden aufdem Programm.Außerdem werden auf Monitoren und Leinwänden Szenenfotos, Aufnahmender Kulissen sowie Fotos von Dreharbeiten u.a. gezeigt. Eine kleine,exklusive Ausstellung mit Requisiten und Kostümen, Zeitdokumenten undDrehbüchern rundet das Programm ab. Präsentiert werden u.a. "HelgaBeimers" 'schwarze Raben', die bei den Fans seit langem Kultstatuserreicht haben, das Telefon von "Else Kling" sowie eigens für dieLindenstraße entwickelte Verpackungen für Produkte, die es nur in derSerie gibt.Um 17 Uhr findet ein Presse- und Fototermin mit allen anwesendenSchauspielern, den beiden Produzenten und Bernd Desinger statt;individuelle Interviews sind nach vorheriger Absprache auch vorherund nachher möglich. Zeitgleich (17.00 - 17.30 Uhr) wird denLindenstraße Fans, die nicht vor Ort sein können, die Möglichkeitgeboten, während eines halbstündigen Facebook-Livestreams mit ihrenLieblingsstars zu interagieren.Für Gespräche und Fotos stehen an dem Tag zur Verfügung:Michael Baral ("Timo Zenker"), Jo Bolling ("Andy Zenker"), DunjaDogmani ("Neyla Beimer"), Erkan Gündüz ("Murat Dagdelen"), HermesHodolides ("Vasily Sarikakis"), Marie-Luise Marjan ("Helga Beimer"),Sontje Peplow ("Lisa Dagdelen"), Moritz A. Sachs ("Klaus Beimer"),Rebecca Siemoneit-Barum ("Iffi Zenker"), Andrea Spatzek ("GabiZenker"), Georg Uecker ("Dr. Carsten Flöter"), Cosima Viola ("JackAichinger"), Sybille Waury ("Tanja Schildknecht") sowie HanaGeißendörfer und Hans W. Geißendörfer.Alles Wissenswerte rund um das Event und das Ticketangebot ist zufinden auf www.lindenstrasse.deEintrittskarten müssen telefonisch vorab beim Filmmuseum Düsseldorfreserviert werden: 0211 - 899 2232Informationen zum Event "Lindenstraße - Kult in Serie" gibt es auchbeim Filmmuseum Düsseldorf unter www.duesseldorf.de/filmmuseum/Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihre Berichterstattung!Pressekontakt:Rückfragen, Interviewwünsche richten Sie bitte an:Presse & PR Lindenstraßepr agentur deutz+49 172 / 20 79 810pr@presseagentur-deutz.dewww.lindenstrasse.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell