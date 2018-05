Lindenstraße: Joachim Luger (Hans Beimer) verlässt auf eigenen Wunsch die Kultserie

Köln (ots) - Hans Beimer aus der "Lindenstraße", auch als "Vaterder Nation" bezeichnet, hat in seinem ereignisreichen Leben vieleHöhen und Tiefen erlebt. Nun hat sein Darsteller Joachim Luger (74)entschieden, die Haut, in die er seit fast 33 Jahren geschlüpft war,abzulegen. Er beendet auf eigenen Wunsch sein Engagement in derKultserie im Ersten. Hier wird er am 2. September ein letztes Mal zusehen sein. In der Folge 1685 "Die Ruhe nach dem Sturm" (18.50 Uhr,Das Erste) stirbt Hans Beimer überraschend. Wie, das bleibt bis zudiesem Tag ein Geheimnis. Damit geht eine Ära zu Ende, denn JoachimLuger gehört seit der ersten Folge zum Hauptcast der beliebtenwöchentlichen Serie.Luger, der in Bochum und Berlin lebt, geht "mit einem weinendenund einem lachenden Auge": "Der Schritt, mich nach über dreiJahrzehnten von meiner Figur Hans Beimer, von dem mir sehr vertrautenEnsemble und Team zu verabschieden, ist mir nicht leicht gefallen.Die 'Lindenstraße' war wie eine zweite Familie für mich, ich habemich immer sehr aufgehoben gefühlt. Ich bin Hans W. Geißendörferzutiefst dankbar, dass seine Wahl damals auf mich gefallen ist und ermir in all den Jahren die Treue gehalten hat. Im Oktober werde ich 75Jahre alt und da möchte ich noch einmal Neues wagen, einfach freierin meinen Möglichkeiten und Entscheidungen sein, mehr Theater spielenoder vielleicht auch in andere Rollenfiguren schlüpfen. Und ichmöchte gern mehr Zeit für meine Frau, meine Kinder und Enkelkinderhaben. Wenn ich zu neuen Ufern aufbreche, dann meine ich damit auch,dass ich meiner Segel-Leidenschaft mehr nachgehen kann. Ich bin sehrgespannt darauf, was mich in meinem letzten Lebensabschnitt nocherwarten wird."Die "Lindenstraße"-Zuschauer lernten Joachim Luger mit der erstenFolge im Dezember 1985 als Ehemann von 'Mutter' Helga Beimer(Marie-Luise Marjan) und Vater der gemeinsamen Kinder Marion, Klausund Benny kennen. Als Hans Beimer zum Entsetzen der Nation 1988"seine Taube" verließ, weil er sich in die junge Nachbarin AnnaZiegler (Irene Fischer) verliebte, kamen mit Sarah, Sophie, Tom undMartin 'Mürfel' vier weitere Kinder dazu. Stark gefordert war HansBeimer, inzwischen auch Großvater, als er 2013 mit fast 70 Jahrennoch einmal Vater wurde. 2015 musste der Familienvater eineschockierende Nachricht verkraften: Er bekam die Diagnose Parkinson.Die Symptome seiner Erkrankung lindert er inzwischen mit Cannabis,was er heimlich mit Anna auf dem Speicher anpflanzte. Bis heute musssich Hans Beimer irgendwie mit den ewigen Rivalinnen Helga und Annaarrangieren - man lebt halt in der Lindenstraße Nr. 3 unter einemDach.Produzent Hans W. Geißendörfer erinnert sich daran, wie er JoachimLuger vor 33 Jahren für die Rolle entdeckte. "Die Besetzung für dasdamals ungewöhnliche Vorhaben einer Endlosserie war so gut wieperfekt, nur für eine der wichtigsten Männerrollen konnte ichniemanden finden. Über 80 Gespräche und 'Begutachtungen' brachtenkein Ergebnis. Ich begann bereits an meiner Rollenidee, der Figur inmeinem Kopf zu zweifeln, aber da stand er plötzlich vor mir: JoachimHermann Luger! Er hatte von dem Casting gehört. Sofort war mir klar:Helga Beimer hat ihren Hans! Ein Paar, wie ich es mir erträumt hatte:zwar ein bisschen spießig, aber zugleich auch weltoffen, konservativ,aber auch wieder modern. Alles in allem ein gutbürgerliches Ehepaar,mit dem sich Millionen von Zuschauern anfreunden und identifizierenkönnen. Wenn ich mich recht erinnere, verzichtete ich aufProbeaufnahmen und gab Luger einen Vertrag über ein erstes Jahr. Undvom ersten Drehtag an vermochte er mit Liebe und Können den HansBeimer zu verkörpern. Er hat diese Figur stets ernst genommen, er hatsie akzeptiert wie sein zweites Ich. Als Regisseur der ersten 30Folgen machte er es mir damals nicht leicht, denn wir hatten jeweilsunser eigenes Bild von Hans Beimer. Nur allmählich näherten sichunsere Vorstellungen an und wir waren am Ende dann doch sehr happymit dem, was wir zusammen aufbauten: Eine Kunstfigur, die so lebendigist, dass sie Realität geworden ist. Wir, die "Lindenstraße" und ich,sind Joachim Luger zu sehr großem Dank verpflichtet."Barbara Buhl, Leitern PG WDR-Fernsehfilm und Kino: "Joachim Lugerhat mit seiner Figur Hans Beimer die langjährige Serie von Beginn anentscheidend geprägt. Über viele Jahre hinweg hat er das Auf und Abeines mehrfachen Familienvaters durchlebt. Dabei hat Joachim Lugereinen gleichermaßen eigenwilligen wie für eine breite Zuschauerschaftzugänglichen Charakter geschaffen. Dies über einen solch langenZeitraum aufrecht zu erhalten, ist alles andere alsselbstverständlich. Der WDR ist stolz auf diese großartigeLebensleistung und lässt Joachim Luger nur schweren Herzens ziehen."