Linde will 2017 operativ mehr verdienen - Marktumfeld ist herausfordernd

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Gase-Hersteller Linde zeigt sich vorsichtig für das laufende Jahr.



Das Unternehmen strebe beim währungsbereinigten Umsatz einen Anstieg um drei Prozent an, teilte Linde am Donnerstag in München mit. Allerdings sei das Marktumfeld herausfordernd und die Erlöse könnten deshalb auch bis zu drei Prozent unter dem Vorjahreswert von knapp 17 Milliarden Euro liegen. Beim operativen Gewinn (Ebitda) will die im Dax notierte Gesellschaft mindestens so viel verdienen wie im Vorjahr, peilt aber bis zu sieben Prozent mehr an. 2016 hatte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 4,1 Milliarden Euro betragen.

Linde führt zur Zeit Fusionsverhandlungen mit dem US-Konkurrenten Praxair. Den Zusammenschluss will Linde-Chef Aldo Belloni noch vor der Hauptversammlung Anfang Mai unter Dach und Fach bringen./mne/fbr