Linde verdient operativ mehr - Kosten für Sparprogramm belasten

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der vor der Fusion mit Praxair stehende Linde -Konzern hat im Schlussquartal wieder von besseren Geschäften mit Industriegasen profitiert.



Aber auch der Anlagenbau entwickelte sich besser, obwohl Linde weniger Aufträge an Land zog. Der kleinsten Linde-Sparte machen der niedrige Ölpreis, Überkapazitäten und die daraus resultierende Zurückhaltung von Kunden zu schaffen. Der operative Gewinn vor Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich von Oktober bis Dezember um 8,4 Prozent auf 1,063 Milliarden Euro, wie die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in München mitteilte.

Unter dem Strich blieben bei dem auf die Aktionäre entfallenden Gewinn mit 275 Millionen Euro fast drei Prozent weniger hängen. Hier belasteten Kosten für das Sparprogramm. Der Umsatz kletterte um 4,3 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Mit seinen Kennzahlen traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten. In der Bilanz wurde allerdings die Logistiktochter Gist herausgerechnet, die Linde nun verkaufen will./mne/stk