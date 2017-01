Linde und Praxair: Dreamteam?

Liebe Leser,

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zur Fusion von Linde und Praxair gehabt. Zwar waren Fusionsgespräche schon lange im Gespräch, doch zunächst gescheitert und erst im Dezember wieder aufgenommen worden, doch nun ging es schnell mit der Einigung. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Fusion der beiden Unternehmen betrafen waren folgende:

Schnelle Entscheidung: Man war sich seit der Wiederaufnahme der Fusionsgespräche am 7.12. schnell einig im Hause Linde und Praxair, so scheint es, denn schon am letzten Dienstag hat die Linde AG bekannt gegeben, dass man beabsichtigt, sich mit dem US-Konkurrenten Praxair zusammenzuschließen. Der zweite Versuch war von Praxair ausgegangen und sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat von Linde hatten den Fusionsgesprächen zugestimmt.

Der Ablauf: Nun soll zunächst eine neue Holdinggesellschaft gegründet werden, die sowohl Linde als auch Praxair umfasst. Dann werden die Aktien entsprechend neu vergeben, wobei die Linde-Aktionäre exakt 50% an dieser neuen Holding halten sollen, die Praxair-Aktionäre die anderen 50%. Im Aktientausch gibt es dann für jede Linde-Aktie 1,54 Aktien der neuen Gesellschaft, für jede Praxair-Aktie exakt eine der neuen Aktien. Die Linde-Aktien werden demnach mit dem 1,54fachen der Praxair-Aktien bewertet.

Wird die Fusion sanft und erfolgreich über die Bühne gehen und können die Unternehmen gemeinsame Ziele erreichen? Wir informieren Sie zum Thema.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse