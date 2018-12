Linde und NPXe geben bekannt, dass der erste EU-Patient in die Phase-III-Studie mit inhaliertem Xenon bei Patienten mit Postreanimationserkrankung aufgenommen wurde

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Abingdon, England (ots/PRNewswire) - NPXe limited und Linde gabengemeinsam die Aufnahme des ersten EU-Patienten in einePhase-III-Studie mit Xenongas bei Postreanimationserkrankungenbekannt. (Beim Xenon-Gas zur Inhalation handelt es sich um einStudienmedikament, dessen Sicherheit und Wirksamkeit noch nichtnachgewiesen ist).Die Phase-III-Studie umfasst etwa siebzig Standorte davon etwafünfzig in Europa. Dänemark ist das erste EU-Land, das mit derRegistrierung beginnt. Die Unternehmen planen, die Studie in denkommenden Monaten auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien,Spanien, Österreich und Polen auszudehnen, da die Vorgaben derLeitlinien der lokalen Ethikkommission erfüllt werden.Dr. Christian Hassager, Professor für Kardiologie an derUniversität Kopenhagen, der ersten Registrierungsstelle, äußerte sichzur Studie: "Patienten mit PCAS haben verfügen über sehr wenigOptionen. Der aktuelle Behandlungsstandard ist die Kühlung. WennPhase-III-Daten mit Phase-II-Daten in der Zielgruppe übereinstimmen,wäre dies ein großer Fortschritt in der Patientenversorgung."Urmi Richardson, Leiter des globalen Gesundheitsbereichs beiLinde, erklärte: "Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilensteinerreicht zu haben. Diese Leistung zeigt uns, dass wir auf demrichtigen Weg sind, um diese bahnbrechende Therapie auf deneuropäischen Markt zu bringen".Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat für die Studieeine "Special Protocol Assessment"1 (spezielle Protokollbewertung)genehmigt und dem Medikament wurde ein "Fast Track"-Status2 erteilt.Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich bei der Einreichung derZulassung um eine Kombination aus Medikament und Verabreichungsgeräthandeln wird und arbeitet auf die Zulassung und Markteinführung inden USA bis Ende 2020 hin.Weitere Informationen zur US-Studie auf clinicaltrials.goverhalten Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2333688-1&h=2116118890&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2333688-1%26h%3D2478565336%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fclinicaltrials.gov%2Fct2%2Fshow%2FNCT03176186%3Fterm%3Dxenon%26cond%3DCardiac%2BArrest%26rank%3D1%26a%3Dhere&a=hier).1.Die spezielle Protokollbewertung ermöglicht eineZwischenanalyse, wenn die klinische Studie zu 50 % in Bezug auf denprimären Endpunkt abgeschlossen ist. Fallen der primäre und sekundäreEndpunkt bei dieser Prüfung positiv aus, gilt die klinische Studieals erfolgreich und wird eingestellt. Gilt der primäre oder sekundäreEndpunkt zu diesem Zeitpunkt als erfolglos, wird die Studie aufgrundvon Erfolglosigkeit abgebrochen.2 Die "Fast Track"-Bezeichnung wird für Medikamentenkandidatenvergeben, die "eine schwere Erkrankung behandeln und einenunerfüllten medizinischen Bedarf decken". Zu den Hauptvorteilen derEmpfänger einer Fast Track-Bezeichnung gehören ein häufigerer Kontaktmit der FDA hinsichtlich des Entwicklungsprogramms und die Option derlaufenden Überprüfung (Rolling Review), die es einem Unternehmenermöglicht, abgeschlossene Abschnitte des Zulassungsantrags (NDA; NewDrug Application) zur individuellen Überprüfung durch die Agentureinzureichen. Dies bietet einige Vorteile im Vergleich zum normalenProzess, bei dem die gesamte NDA vor der Einreichung abgeschlossensein muss. Durch die Intensität der Kommunikation im Rahmen desRolling Review wird sichergestellt, dass Fragen und Probleme schnellgelöst werden, was zu einer früheren Zulassung von Medikamenten undeiner besseren Patientenversorgung führen kann.Informationen zum Xenon-Gas zur Inhalation bei derPostreanimationserkrankung ("PCAS")Xenon ist ein Edelgas, das bisher in mehreren Studien alsInhalationstherapie eingesetzt wurde. In PCAS sind mehrN-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren ("NMDAR", ein Kalziumkanal inNeuronen) überaktiviert, was zu extremen Ionenungleichgewichten,neuronalen Schäden und Zelltod führt. Studien haben ergeben, dassXenon die NMDAR durch einen einzigartigen Hemmungsmechanismus an derGlycinbindungsstelle hemmen und den Fluss schädlicher Ionen durch denKalziumkanal mildern kann. Durch die Minderung von neuronalen Schädenund Zelltod kann Xenon die funktionalen Ergebnisse verbessern und dieMortalität bei Überlebenden senken. Die FDA hat die Sicherheit undWirksamkeit von Xenon-Gas zur Inhalation für PCAS noch nichtermittelt.Informationen zu NPXeNPXe entwickelt Xenon-Gas für Inhalationsanwendungen zurBehandlung der Postreanimationserkrankung. Das Unternehmen verfügtüber eine spezielle Protokollbewertungsvereinbarung mit der FDA undein Abkommen über eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe mit derEuropäischen Arzneimittelbehörde (EMA). Sowohl die FDA als auch dieEMA haben die gesuchte PCAS-Indikation mit dem Orphan-Drug-Statusversehen. Der Orphan-Status verlängert den Zeitraum derMarktexklusivität nach der Zulassung. Die FDA hat dem Medikament auchden Fast Track-Status erteilt. Linde hat die Rechte zur Vermarktungvon Xenon-Gas zur Inhalation in der EU lizenziert. Die Rechte inGroßbritannien, Norwegen, die Schweiz und Island werden an einDrittunternehmen lizenziert. Ein Drittunternehmen hat die Rechte zurVermarktung von Xenongas zur Inhalation in Nordamerika, Australienund Japan mit Genehmigung in jedem Land lizenziert.Informationen zu Linde HealthcareLinde Healthcare ist ein weltweit führendes Unternehmen, das sichauf integrierte Atemwegsprodukte spezialisiert hat. SeineProduktpalette umfasst pharmazeutische Gase, Medizinprodukte,Dienstleistungen und klinische Versorgung, die zu komplettenPatientenlösungen kombiniert werden. Seine Produkte undDienstleistungen verändern das Leben von Patienten und erweitern dieMöglichkeiten ihrer medizinischen Partner im Versorgungsspektrum vomKrankenhaus bis zur Hauspflege. Als globaler Geschäftsbereich derLinde Group ist es in über 60 Ländern vertreten und erzielte 2017einen Umsatz von 3,361 Mrd. EUR.Weitere Informationen finden Sie auf der Linde Healthcare Websiteim Internet unter www.linde-healthcare.comInformationen zur Linde GroupIm Geschäftsjahr 2017 erzielte die Linde Group einen Umsatz von17,113 Mrd. EUR und ist damit eines der weltweit führendenUnternehmen in den Bereichen Engineering und Gastechnik mit rund58.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. DieStrategie von Linde Group ist auf langfristiges, profitables Wachstumausgerichtet und konzentriert sich auf den Ausbau des internationalenGeschäfts mit zukunftsweisenden Produkten und Dienstleistungen. Lindehandelt in allen seinen Geschäftsbereichen, Regionen und Standortenweltweit verantwortungsbewusst gegenüber seinen Aktionären,Geschäftspartnern, Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt. DasUnternehmen schafft neue Technologien und Produkte, um Kundennutzenund nachhaltige Entwicklung zu vereinen.Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Linde Groupunter www.linde.comWARNHINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen überXenon-Gas zur Inhalation, einschließlich Erwartungen in Bezug aufklinische Studien, zukünftige regulatorische Maßnahmen und möglicheAuswirkungen auf Patienten. Die Aussagen beruhen auf Annahmen zuvielen wichtigen Faktoren, einschließlich der Folgenden, die dazuführen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denenin den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen: Erfüllungregulatorischer und anderer Anforderungen; Handlungen vonRegulierungsbehörden und anderen Regierungsbehörden; Änderungen vonGesetzen und Vorschriften; Probleme mit Produktqualität, Herstellungoder Lieferung oder Patientensicherheit; zukünftigeVermarktungsbemühungen; und andere Risiken, die im Abschnitt"Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts von Mallinckrodt aufFormular 10-K und anderen Unterlagen bei der SEC näher beschriebenwerden, die alle auf ihrer Website verfügbar sind. LindePeter SeniorKoordinator des globalenGesundheitsportfoliospeter.senior@linde.comTelefon: +49.89.7446-2340NPXe: Konsilium (NPXe PR-Berater):Carol Burns Chris Gardner, Matthew Neal,Kommunikationsleiter Lindsey NevilleCarol.burns.op@neuroprotexeon.com neuroprotexeon@consilium-comms.com+1-716-332-7200 Ext. 155 44 (0)20 3709 5700Pressekontakt:Logo - https://mma.prnewswire.com/media/688668/NeuroproteXeon_Logo.jpgOriginal-Content von: NPXe, übermittelt durch news aktuell