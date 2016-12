Linde: Das ist keine Überraschung!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Liebe Leser,

Das war keine Überraschung: Die Linde AG hat am Dienstag bekannt gegeben, dass man das Unternehmen beabsichtigt, sich mit dem US-Konkurrenten Praxair zusammenzuschließen. Das war zu erwarten gewesen, nachdem Linde am 7.12. mitgeteilt hatte, dass die Fusionsgespräche wieder aufgenommen werden sollen. Damals hieß es, dass die Initiative zum zweiten Versuch von Praxair ausgegangen sei. Und diesmal stimmten sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat von Linde den Fusionsgesprächen zu. Also, ans Eingemachte, was wurde nun mitgeteilt über die beabsichtigten Details der Fusion? Dies:

Das wurde zu den Details der Fusion mitgeteilt:

Es soll demnach eine neue Holdinggesellschaft gegründet werden, die sowohl Linde als auch Praxair umfasst. Die bisherigen Linde-Aktionäre sollen exakt 50% an dieser neuen Holding halten, die anderen 50% sollen entsprechend an die Praxair-Aktionäre gehen. In der Praxis soll dies durch einen Aktientausch umgesetzt werden: Für jede Linde-Aktie soll es 1,54 Aktien der neuen Gesellschaft geben. Und für jede Praxair-Aktie soll es exakt eine der neuen Aktien geben. Damit werden indirekt die Linde-Aktien mit dem 1,54fachen der Praxair-Aktien bewertet. Am Dienstag lag das Verhältnis „Kurs Linde Aktie“ geteilt durch „Kurs Praxair-Aktie“ allerdings eher im Bereich 1,4. Das bedeutet: Hier könnte ein Trade im Hinblick darauf interessant sein, dass sich diese Spanne in Richtung der angestrebten 1,54 verändert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse