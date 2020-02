Linde erhöht Quartalsdividende

Weitere Suchergebnisse zu "Linde PLC":

GUILDFORD (dpa-AFX) - Der deutsch-amerikanische Industriegase-Konzern Linde erhöht die Quartalsdividende.



Diese steige um 10 Prozent auf 0,963 US-Dollar (0,89 Euro) je Anteilschein, teilte das Unternehmen am Montag nach einem entsprechenden Beschluss des Verwaltungsrates in Guildford mit. Ausgezahlt wird die Dividende am 20. März./he/knd/