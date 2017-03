Linde erhöht Dividende - Fusionsverhandlungen mit Praxair in Plan

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Gase-Hersteller Linde will vor einer möglichen Fusion mit dem US-Konkurrent Praxair mehr vom Gewinn an die Aktionäre ausschütten.



Die Dividende für 2016 soll im Vergleich zum Vorjahr um gut 7 Prozent auf 3,70 Euro je Aktie steigen, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Donnerstag in München mit. Linde und Praxair hatten im Dezember im zweiten Anlauf eine Fusion unter Gleichen angekündigt, nachdem dies im September im ersten Versuch noch gescheitert war. Den Zusammenschluss will Linde-Chef Aldo Belloni noch vor der Hauptversammlung Anfang Mai unter Dach und Fach bringen. Die Vorbereitungen für die Fusion liefen nach Plan, hieß es.

2016 ging der Umsatz um 2,3 Prozent auf knapp 17 Milliarden Euro zurück. Linde bekam dabei in seiner größeren Sparte Gase den Preisdruck im US-Medizingeschäft zu spüren, aber auch die schwächere Nachfrage aus der verarbeitenden Industrie in Australien. Dem kleineren Anlagenbau machen zudem der niedrige Ölpreis, Überkapazitäten und die daraus resultierende Zurückhaltung von Kunden zu schaffen. Der operative Gewinn vor Abschreibungen (Ebitda) verharrte auf 4,1 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro - das waren gut 6 Prozent mehr als im Vorjahr./mne/jha/