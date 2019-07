Linde: Weiter Druck im Kessel

Nachdem der Zusammenschluss mit der amerikanischen Praxair vor einigen Monaten ja nicht ganz unumstritten war, läuft es seitdem sowohl am Markt als auch operativ rund. So hatte man im Mai seinen Gewinnausblick verbessern können, außerdem ein aussichtsreiche Kooperation mit dem Ölgiganten Exxon Mobile abgeschlossen, was den bislang größten Gasliefervertrag für Linde bedeutet.

Linde wird immer wertvoller!

Die Belohnung: Mit einer Marktkapitalisierung von über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung