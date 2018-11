Linde: Schöner Auftrag!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Das hört sich gut an: Linde meldete, dass das Unternehmen einen Auftrag für „die größte LNG-Anlage in China“ erhalten habe. Und zwar habe man den Auftrag für die Lieferung einer „mittelgroßen LNG-Anlage bei Beinichuan“ (Innere Mongolei/China) erhalten. Auftraggeber ist demnach das chinesische „Chemie- und Energieunternehmen Inner Mongolia Huineng Coal Chemical Co Ltd“. Auch wenn es laut Linde eine mittelgroße LNG-Anlage ist, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.