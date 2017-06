Linde: Schöner Auftrag!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Liebe Leser,

Linde kann sich freuen: Aus Russland kam ein Großauftrag. Und zwar beauftragte ein Unternehmen namens PJSC Nischnekamskneftekhim (NKNK) die Linde Group mit der Lieferung einer „Olefinanlage in Nischnekamsk, Republik Tatarstan, Russische Föderation“, teilte Linde mit. Bei der Unterzeichnung des Vertrags im russischen Sankt Petersburg waren demnach sowohl der russische Präsident Wladimir Putin als auch der bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer und der Präsident der zu Russland gehörenden Repbulik Tatarstan Rustam Minnikhanov anwesend. Dies zeigt, welche Bedeutung die Politik diesem Vertragsabschluss beimisst.

Linde: Ein bedeutender Großauftrag?

Nun mag man denken, was hat es schon mit der Lieferung einer Olefinanlage ins nicht gerade im Mittelpunkt des weltweiten Interesses liegende Tatarstan schon auf sich. Doch Anleger(innen) sollten bedenken, dass PJSC Nischnekamskneftekhim zu den großen Petrochemieunternehmen Europas gehört. Entsprechend erfreut zeigte sich der Vorstandsvorsitzende von Linde, Aldo Belloni. Dieser Auftrag sei eine gute Grundlage für weitere Aufträge in den „Bereichen Industriegase und Anlagenbau“. Ob das so sein wird, wird sich zeigen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.