Linde: Quote im Blick!

Thema Zusammenschluss von Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair: Das soll so ablaufen, dass die Linde PLC im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots von den Aktionären der Linde AG deren Aktien übernimmt. Dazu hieß es zunächst, dass dies von einer Mindestannahmequote von 75% abhängig sei. Mit anderen Worten: Wenn die nicht erreicht werden, dann gilt das Angebot nicht mehr. Am 23.10. wurde mitgeteilt, dass die Mindestannahmequote von 75% auf 60% abgesenkt wurde. Zudem wurde die Frist bis zum 7. November verlängert. Insofern war es in den Tagen danach durchaus spannend – wie hoch fiel nun die Annahmequote aus?

Linde: Ähnliche Entwicklung wie bei Hoechst?

Dazu teilte Linde inzwischen mit: „Auf Basis der bislang zugegangenen und von den Depotbanken gebuchten Annahmeerklärungen“ für das entsprechende Übernahmeangebot sei „die Schwelle von 74% überschritten“ worden. Wie gut aus Sicht derjenigen, die den geplanten Zusammenschluss gutheißen, dass die Schwelle zuvor von 75% auf 60% gesenkt worden ist! So wie es aussieht, geht es nun also weiter mit dem Plan für den Zusammenschluss. Es gibt noch einige Vorbehalte hinsichtlich „etwaiger bislang noch nicht gebuchter Rücktrittserklärungen“. Zudem steht die Fusion noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Behörden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.