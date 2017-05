Linde: Neuigkeiten in Bezug auf den Zusammenschluss!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Liebe Leser,

es gibt Neuigkeiten von Linde in Bezug auf den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Konkurrenten Praxair. Und zwar teilte Linde mit, dass die Verhandlungsteams beider Seiten eine „grundsätzliche Einigung über das Business Combination Agreement zu dem angestrebten Zusammenschluss unter Gleichen („Merger of Equals“) erzielt“ haben. Viel mehr an Details wurde dazu aber auch gar nicht mitgeteilt. Es gebe noch Risiken, hieß es, und zwar müssten noch die zuständigen Behörden zustimmen und auch die Hauptversammlung von Praxair. Zudem:

Die Linde-Aktie reagierte positiv auf die „grundsätzliche Einigung“

Zudem sei es notwendig, dass „mindestens 75% der Aktien von Linde“ das Umtauschangebot der Holding-Gesellschaft (auf diesem Weg soll der Zusammenschluss erfolgen) annehmen werden. Und es gab noch Wischiwaschi in der Mitteilung, demnach sei Voraussetzung noch die „Erfüllung weiterer Bedingungen“, was immer das auch bedeuten mag.

Fakt ist: Der Kurs der Linde-Aktie reagierte positiv auf diese Mitteilung. Zwar gab es keine weiteren Details – doch die „grundsätzliche Einigung“ erhöht die Wahrscheinlichkeit für den Zusammenschluss offensichtlich beträchtlich. Ob dieser Zusammenschluss an sich für die Linde-Aktionäre positiv sein wird, ist indes eine ganz andere Frage.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.