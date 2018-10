Linde: Neuigkeit zur geplanten Fusion!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Was gibt es eigentlich Neues in Bezug auf die geplante Fusion von Linde mit dem US-Unternehmen Praxair, Inc.? Da gab es zuletzt eine interessante Mitteilung – und zwar sei die „fusionskontrollrechtliche Freigabe“ erfolgt. Ja, wirklich? Ja – allerdings nicht in den USA, sondern in China. Die zuständige chinesische Wettbewerbsbehörde habe dem geplanten Zusammenschluss sozusagen grünes Licht gegeben. Das könnte ein Teilschritt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.