Linde: Neue Tops in Sicht – Long-Investoren freuen sich!

Linde hat in den vergangenen Handelssitzungen weitere Tops markiert. Dies freut sowohl charttechnische wie auch technische Analysten, die ein gewaltiges Potenzial vermuten. Der Wert ist auf dem Weg zu seinem Rekordhoch bei 194,50 Euro vom 18. März 2015. Bis dahin hat die Aktie 8 % noch Luft. Sollte dieses Rekordtop überwunden werden, dann sei ein Angriff auf 200 Euro sehr wahrscheinlich. Bankanalysten scheinen ähnlich optimistisch zu sein. Linde steht bei 75 % der Experten auf dem „Kaufzettel“. 25 % empfehlen derzeit, den Wert zu „halten“. Niemand möchte aktuell „verkaufen“. Dementsprechend gut ist die Stimmung. Linde legte binnen zweier Wochen immerhin gut 4 % zu. Das Plus innerhalb der vergangenen 12 Monate summiert sich mittlerweile auf mehr als 36 %.

Linde: Starkes Potenzial

Linde befindet sich nach Auffassung technischer Analysten zudem in einem starken Aufwärtstrend. Die Kurse sind in allen wichtigen zeitlichen Dimensionen im Aufwärtstrend. Damit sei der Hausse-Modus auf breite Schultern gestellt, so die technischen Experten. Dies gilt als sehr starkes Zeichen, zumal auch die Differenz zum jeweiligen Mittelkurs groß ist. 15 % Plus auf den GD20 sind ein klares Signal für den Angriff auf neue Rekorde.

Demnach ist Linde im grünen Bereich und dürfte sogar Richtung 200 Euro marschieren.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.