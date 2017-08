Linde: Kommt jetzt das Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Liebe Leser,

in der letzten Woche hat sich Frank Holbaum in seinem Bericht positiv über das Unternehmen geäußert. Was gibt es hier also Neues?

Der Stand! Um 4 % hat die Linde-Aktie letzte Woche zulegen können und charttechnische Analysten sehen bei 160 Euro eine wichtige Unterstützung. Es könnte nun auf die 170 Euro zugehen und danach ist das 2-Jahres-Hoch vom 9. Juni 2017 bei 178,64 Euro nah. Der Abstand beträgt 7,6 %.

Die Entwicklung! Bis zum mittelfristigen Kursziel, dem aktuellen Allzeithoch vom 18. März 2015 bei 194,50 Euro, sind es noch 15,2 %. Selbst 200 Euro scheinen möglich.

Die Analysten! 55 % der Bankanalysten raten zum Kauf, 40 % wollen „halten“ und 5 % „verkaufen“. Technische Analysten weisen darauf hin, dass sich der Kurs nahe sämtlicher Trendsingnale in allen zeitlichen Betrachtungszeiträumen befindet. Der GD200 ist noch 3 % entfernt, der langfristige Aufwärtstrend bleibt also intakt.

Wie geht es weiter mit Linde? Kann das Unternehmen weiter so überzeugen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.