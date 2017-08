Linde: Kann ein Angriff auf das Allzeithoch gestartet werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Linde hat in den vergangenen Tagen seine Kritiker besänftigt. Das Papier konnte in der abgelaufenen Handelswoche gleich um 4 % zulegen und hat sich damit in eine technisch sehr gute Ausgangsposition gebracht. Charttechnische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie bei 160 Euro eine wichtige Unterstützung bestätigen konnte. Der Kurs nimmt nun Anlauf auf eine Hürde in Höhe von 170 Euro, die für den Herbst entscheidend werden dürfte. Sofern ein Sprung über diese Barriere gelingt, ist das 2-Jahres-Hoch vom 9. Juni 2017 bei 178,64 Euro nicht mehr allzu fern. Aktuell beträgt der Abstand 7,6 %. Das mittelfristige Kursziel liege dann allerdings bei 194,50 Euro, dem aktuellen Allzeithoch vom 18. März 2015. Bis dahin gilt es noch 15,2 % aufzuholen. Auch 200 Euro seien als Kursobergrenze noch ein denkbares Ziel.

Bankanalysten zeigen sich inzwischen ebenfalls vergleichsweise optimistisch. 55 % der Experten haben die Aktie auf „Kaufen“ gestellt. 40 % wollen „halten“, während nur 5 % „verkaufen“.

Technische Analysten aktuell gespannt

Unter technischen Analysten löst die Aktie Vorfreude auf die nächsten Sitzungen aus. Es wird darauf verwiesen, dass in allen zeitlichen Betrachtungszeiträumen eine entscheidende Phase begonnen hat, da der Kurs sich in der Nähe der jeweiligen Trendsignale befindet. Allerdings ist der GD200 immerhin 3 % entfernt. Damit bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt.

Linde befindet sich knapp im grünen Bereich und könnte in den kommenden Wochen für eine positive Überraschung sorgen.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.