Linde: Grünes Licht ist da!

Jetzt hat die US-Behörde FTC (= „Federal Trade Commission“) also grünes Licht gegeben für den Zusammenschluss zwischen Linde und dem US-Konkurrenten Praxair, Inc. (kurz „Praxair“). Es gab aber offensichtlich hohe Auflagen. So muss laut Linde ein „Verkauf des nahezu gesamten US-Bulkgeschäfts“ stattfinden. Auch in den Bereichen „Kohlenstoffmonoxid, Wasserstoff, Synthesegas und Dampfreformierung“ müssen Verkäufe von Aktivitäten erfolgen. Demnach hat Linde bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.