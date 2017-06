Linde: Gleich zwei Deals in Russland!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

wir hatten darüber berichtet, dass sich die Linde Group einen Großauftrag von PJSC Nischnekamskneftekhim (NKNK) gesichert hat. Demnach liefert Linde eine Olefinanlage an das russische Petrochemieunternehmen. Lesen Sie hier die Details zum Auftrag sowie einem weiteren Deal, den das DAX-Unternehmen jüngst vereinbart hat.

Die Details zum Großauftrag

Die neue Olefinanlage entsteht in Nischnekamsk in der russischen Republik Tatarstan, wie Linde in einer Pressemitteilung berichtet. Es handelt sich hierbei um den größten Petrochemie-Standort in Osteuropa. Die jährliche Kapazität des Olefinkomplexes soll zunächst bei 600.000 Tonnen Ethylen und über 600.000 Tonnen weiterer chemischer Produkte liegen.

Für die Zukunft ist vorgesehen, die Kapazität jährlich mit einer weiteren Anlage zu verdoppeln. Die Linde Group Linde plant, auch an diesen kommenden Projektphasen beteiligt zu sein.

Bei der nun entstehenden Anlage, die 2022 in Betrieb gehen soll, ist das deutsche Unternehmen für die Materialbeschaffung, Lizenzierung, Planung sowie die technische Bauberatung zuständig.

Kooperation mit der TAIF Gruppe

Im Rahmen der Vertragsunterzeichnung hat Linde zudem eine strategische Kooperation mit dem Mutterkonzern von NKNK, der TAIF Gruppe, vereinbart.

Das Großprojekt und die „geplante strategische Zusammenarbeit mit der TAIF Gruppe heben unsere erfolgreiche Kooperation auf eine neue Ebene”, kommentierte Linde-Chef Aldo Belloni. Der Technologiekonzern schaffe auf diese Weise „auch eine gute Grundlage, um uns für weitere Aufträge in den Bereichen Industriegase und Anlagenbau in diesem wichtigen osteuropäischen Wachstumsmarkt zu positionieren.“

Über den Auftragswert machte Linde keine Angaben. Das „Handelsblatt“ hatte zuvor über einen Wert von rund einer Milliarde Euro berichtet.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.