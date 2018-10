Linde: Die Frist läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

In Bezug auf das Thema Zusammenschluss von Linde mit dem US-Konkurrenten Praxair, Inc. läuft derzeit eine Frist. Und zwar geht es darum, dass noch die offizielle Zustimmung der US-Behörde „Federal Trade Commission" (kurz „FTC") gewonnen werden muss. Offensichtlich müssen demnach bestimmte Geschäftstätigkeiten in den USA verkauft werden, da sonst kein grünes Licht der FTC für die geplante Fusion kommen wird.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.