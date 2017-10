Linde: Fragezeichen beim Übernahmeangebot!

Weitere Suchergebnisse zu "Linde":

Liebe Leser,

bei Linde ist derzeit die große Frage, ob der Zusammenschluss mit Praxair klappt oder nicht. Konkret soll dies so ablaufen, dass die Linde PLC ein „freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot“ an die Aktionärinnen und Aktionäre der Linde AG abgegeben hat. Eigentlich sollte da die Annahme-Quote bei mindestens 75% „der stimmberechtigten Linde-Aktien“ liegen, wie es zuvor hieß. Doch es spricht einiges dafür, dass diese Quote nicht erreicht werden konnte. Denn interessanterweise hat die Linde PLC diese Mindestannahmequote gesenkt, und zwar von 75% auf 60%.

Linde: Wird die Annahme-Quote erreicht werden?

Wie es bei Linde heißt, wurde das „nach vorheriger Zustimmung der Linde AG und der Praxair, Inc. entschieden“. Hier hofft man also wahrscheinlich, dass durch die Senkung dieser Quote zur Mindestannahme der Deal zustande kommen kann. Doch es ist derzeit noch nicht bekannt, ob auch diese neue, niedrigere Quote überhaupt erreicht werden wird. Denn Ergebnisse gibt es noch keine: Die Frist zur Annahme läuft schließlich noch! Laut Linde läuft die Frist zur Annahme noch bis zum 7. November 2017, und zwar „24:00 Uhr MEZ“. Nach Ablauf der Frist wissen wir dann mehr, ob die Annahme-Quote zustande gekommen ist – oder ob der Deal daran gescheitert ist.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.